إحنا واحد.. السيسي يوجه التحية لأبناء سيناء تقديرا لتضحياتهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا لن نرضى بما كانت عليه سيناء سابقا، مشيرا إلى العمل على التخطيط والتنفيذ، مع محاربة الإرهاب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر “تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء”، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومن ضمنها جهود القوات المسلحة والشرطة لتأمين سيناء من العمليات الإرهابية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا محتاجين من كل الشركات العاملة في سيناء، العمل مع الدولة، خاصة في التنمية التي تتم في سيناء.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأبناء سيناء والأسر التي قدمت تضحيات نتيجة العمليات الإرهابية، معلقا “عزائنا أن التمن ده هو تمن التخلص من آفة موجودة، كان الهدف منها أن تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا”.