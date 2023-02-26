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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محدش مننا استفاد حاجة.. ننشر نص اعترافات شاب قتل والده بأسيوط

اعترافات شاب يقتل
اعترافات شاب يقتل والده في أسيوط

حصل موقع “صدى البلد” على نص اعترافات أستيفن عادل بدري، 19 عاما، أمام النيابة العامة، والذي أقدم على قتل والده بأسيوط بعد وقوع مشاجرة بينهما بسبب رغبة والده في الزواج في المنزل ورفض المتهم.

س / ما تفصيلات اعترافك؟

اللي حصل أنا كنت شغال بنا وكنت ماسك كوريك المباني في إيدي اليمين في القطعة 267 كود 3 بمنطقة الرحاب بأسيوط الجديدة. 

وأبويا عادل بدري فهمي شغال معايا، وكانت الساعة 7:15 صباحا، لقيت أبويا قالي: عملتوا إيه في مشوار البيت؟ قلتله: مشوار بيت إيه إحنا مش خلصنا؟ راح رد عليا وقالي: البيت ده لازم تطلعوا منه علشان أنا هتجوز فيه، قلتله: نطلع منه إزاي؟ راح قالي: أنا مليش دعوة المهم تطلعوا من البيت إنت وإخواتك، قلتله: إزاي دا أنا جمعتلك 50 ألف جنيه وفاضلك 100 ألف جنيه، خد الـ50 وأنا هكتبلك إيصالات أمانة بـ100 ألف جنيه، فهو قالي: لا أنا عايز الفلوس كلها 150 ألف أو تاخدوا 300 ألف جنيه وتطلعوا من البيت. 

فأنا قلتله: إنت منين معاك فلوس تجمع 300 ألف جنيه؟ وقالي: أنا مش هديكم حاجة والورق اللي أنا كتبته عند المحامي أنا هطعن بالتزوير وهطردكم بره البيت، ولو جادلت معايا هقتلك إنت وأخوك والبنت الصغيرة هي اللي هتقعد في البيت. 

وقالي: إنت أكتر واحد غايظني فيهم، وراح مسك فردة الكوزلك الشمال "حذاء المباني" في إيده الشمال وقالب طوب في إيده اليمين وراح ضرني بالكوزلك في خدي اليمين، ومفيش فيا إصابات وأنا متعورتش والضربة كانت خفيفة، وبعد كدا كان رايح يضربني بقالب الطوب اللي ماسكه في إيديه وأنا عمال أتراجع لورا وماسك بإيدي الاتنين كوريك المباني، وهو عمال يقرب مني ويقولي أنا لازم أموتك علشان إنت اللي غايظني، وهو كان رافع قالب الطوب ومصر إنه يضربني بيه. 

وبعد كدا روحت أنا رفعت الكوريك بإيدي الاتنين وضربته لقيته وقع على الأرض على وشه على الطوب، وضربته أكتر من مرة بالكوريك على راسه 3 ضربات ناحية الإصابة اللي موجودة في راسه، راح هو اتحرك بيديه تحت السلم في المنزل اللي كنا نعمل به، روحت أنا ماسكه من رقبته وضغطت عليها بإيدي وسحبته للخارج وضربته 3 ضربات بالكوريك بتاع المباني على نفس الإصابة، وشفت جزء من المخ لما طلع خارج راسه، وبدأت الروح تطلع، روحت رميت الكوريك ومسكته من رقبته بإيدي الاتنين وبدأت أخنقه وأقول له: "حلو اللي انت عملته، أديك إنت مت وأنا هتحبس ومحدش مننا استفاد حاجة"، وروحت مسكت الكوريك مرة أخرى وضربته تاني على راسه، وبعد كدا طلعت بره البيت وقعت أتكلم في التليفون واتكلمت مع عمي "صابر بسطا" وقلتله أنا قتلت أبويا وبلغوا الشرطة وتعالى، كانت حوالي الساعة 7:40 صباحا".

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جلست خارج المنزل لغاية ما جه عمي "صابر بسطا"، وقال لي: إنت عملت إيه؟ قلتله: قتلت أبويا، ودخل هو علشان يشوف اللي حصل وبعد كدا طلع اتصل بالنجدة وجاءت الشرطة وقبضت عليه.

ما التصرف الذي صدر من المجني عليه؟

وأنا طالع أجهز المونة "الأسمنت المستخدم في البناء" كالعادة هو بدأ بالكلام.

هل دار ثمة حوار فيما بينك وبين المجني عليه؟

أيوة. 

ما هو مضمونه؟

قالي: عملتوا إيه في موضوع البيت قولتله مشوار بيت إيه إحنا مش خلصنا؟ راح رد عليا وقالي: البيت ده لازم تطلعوا منه علشان أنا هتزوج.

ما التصرف الذي بدر منك عقب ذلك؟

هو ضربني بالكوزلك وكان ماسك قالب طوب وقالي: لازم أموتك، وبعد كدا أنا ضربته بالكوريك اللي كنت ماسكه في إيدي وخنقته لغاية ما مات.

هل تلك الضربات كانت متتالية أم متفرقة للمجني عليه تحديدا؟

أنا ضربته مرة واحدة على خده اليمين من أول الوجه حتى رأسه من الخلف، لقيته وقع على الأرض بعد كدا ضربته بالكوريك 3 ضربات ناحية الإصابة اللي موجودة في راسه، راح هو اتحرك بأيديه تحت السلم، روحت أنا ماسكه من رقبته وضغطت عليها بإيدي وسحبته للخارج وضربته 3 ضربات تاني، وشفت جزء من المخ لما طلع، وبدأت تطلع الروح، روحت رميت الكوريك ومسكته من رقبته بإيدي وبدأت أخنق فيه لغاية ما مات.

هل قمت بموالاة التعدي على المجني عليه بعد حدوث إصابته لأول وهلة؟

أيوة. 

وهل المجني عليه توفي منذ التعدي عليه للمرة الأولى؟

لا هو كان لسه عايش. 

متي تحديدا توفي المجني عليه؟

معرفش. 

هل توفي المجني عليه بعد تلقيه آخر ثلاث ضربات؟

معرفش. 

وما الوقت الذي استغرقته في التعدي على المجني عليه؟

هو حوالي 5 دقائق. 

هل بدر من المجني عليه ثمة مقاومة؟

لا. 

وكيف وقفت على ذلك؟

لأني لما ضربته أول ضربة بالكوريك وقع على الأرض ولم يقم تاني.

ما سبب موالاة التعدي على المجني عليه؟

معرفش. 

هل يوجد خلافات فيما بينك وبين المجني عليه؟

أيوة. 

وما هي طبيعة تلك الخلافات؟

أبويا كان عايز يتزوج وأنا قولتله متتزوجش في البيت وكل واحد ياخد نصيبه، والبيت هيتقسم على ثلاثة، وهو راح كتب ثلثين البيت لينا واتفقنا على إنه يبيع البيت.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بقتل والده عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ولذلك بأن كال له عدة ضربات فأحدث به إصابات أودت بحياته. 

 

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