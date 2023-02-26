بألبومها حتة تالتة.. بشرى تعود للغناء والاستعراض في دبي

عادت الفنانة بشرى للغناء والاستعراض في دبي من خلال إحياء حفلا في الموسم الرابع بأحد المسابقات هناك، وقدمت مجموعة من اغانيها التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور ومنها اغاني ألبومها الجديد "حتة تالتة"، والتقطت عدد من الصور خلال الحفل بعدسة المصور محمود جاد.

وشاركت بشرى مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الثانية عشر والذي اقيم في الفترة مابين ٤ إلي ١٠ من شهر فبراير الجاري.

وطرحت بشرى مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية حيث تخطت المليون الأول في اقل من ٢٤ ساعة فقط.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشرى وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.

يذكر ان بشرى حصلت علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة.

أعمال بشرى

وتعيش بشرى حاليا حالة من النشاط الفني حيث تطرح ألبومها بشكل منفرد كل فترة اغنية، كما تستعد لإنتاج فيلم "اولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفي قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجأت ستعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.

بشرى

بشرى