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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: ما يحدث في الكرة المصرية سببه الأهلي والزمالك| تفاصيل

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن قطبي الكرة المصرية يعدان سببا من أسباب الأزمات التي تسيطر على الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، بداية من إخفاق منتخب الشباب، وتدنى مستوى الأهلي والزمالك فى البطولة الأفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الأهلي والزمالك يجب أن يحاسبا على ما يحدث للكرة في مصر، أليس هما قطبا الكرة المصرية التي ليس لها تواجد الآن على الساحة الأفريقية، بعد تدني مستوى المنافسة في جميع الأعمار”.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وقفة يتبعها التزامات من جميع الأطراف، وكيفية إدارة الكرة اللي ماشية بالبركة".

منتخب الشباب الأهلي والزمالك مهيب عبد الهادي الكرة المصرية البطولة الافريقية

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