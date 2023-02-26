عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين ترسل الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية إلى ضحايا زلزال تركيا

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية إلى تركيا، لتخفيف من آثار الكارثة ومساعدتهم في المحنة التي يمرون بها جراء الزلزال الكبير الذي تعرضت له البلاد مؤخرا.

وقال الأمين العام للمؤسسة الدكتور مصطفى السيد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إن الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية العاجلة التي تم إرسالها إلى تركيا تحتوي على المواد والطبية والإغاثية والغذائية والخيام ومواد الإيواء اللازمة، معربا عن خالص الشكر والتقدير إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية، على مبادراته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم.

وأكد "السيد" أن مساعدات البحرين ستستمر في دعم المتضررين من الزلزال ومساعدتهم في التخفيف من هذا المصاب الأليم، وتوفير مختلف الاحتياجات التي هم في أمس الحاجة لها، لافتا إلى أن الحملة الوطنية مستمرة في تلقي المساعدات والعمل على تنفيذ العديد المشاريع الإغاثية لصالح سوريا وتركيا بما يخفف عنهم هذا المصاب الأليم.

المؤسسة الملكية البحرينية الزلزال تركيا العاهل البحريني سوريا البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

هل يحق لـ مرتضى منصور قضاء فترة العقوبة خارج السجن؟|محامية توضح 

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

ترشيحاتنا

6 فحوصات.. إجراءات أساسية للمقبلين على الزواج لإتمام العقد.. الأسعار والشروط

مظاهرات حاشدة في فرنسا للمطالبة بالخروج من حلف الناتو

"أكتر واحدة هتساعدك".. نصيحة جديدة من ياسمين عز للسيدات

يهدد أمريكا .. ترامب يوبخ بايدن بسبب وحدة روسيا والصين

عمره 3500 عام.. مفأجاة فريدة أثناء تشريح دب في روسيا

لتأكيد تضامن مصرحكومة وشعبا .. وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 3500 عام.. مفأجاة فريدة أثناء تشريح دب في روسيا

طريقة تحضير البان كيك بوصفة إقتصادية

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

دون أدوية.. 5 أعشاب طبيعية لعلاج القولون سريعا

فيديو

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ