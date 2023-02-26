الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاح جديد ضد السرطان

أكد الدكتور أشرف الفقي مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون الأبحاث الإكلينيكية واللقاحات، أن هيئة الدواء الأمريكي وافقت على لقاح جديد ضد مرض السرطان.



وقال الدكتور أشرف الفقي، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن هذا اللقاح لم يجاز للاستخدام العام كما يتردد، مضيفا أن ما حدث هو أنه تمت الموافقة علي انتقال اللقاح من المرحلة الأولي للمرحلة الثانية في التجارب السريرية.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون الأبحاث الإكلنيكية واللقاحات، أن هذه المرحلة من الممكن أن تستغرق عاما أو عامين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد خطوة مهمة في الحرب ضد السرطان.

جيل جديد من الأدوية واللقاحات

وتابع الدكتور أشرف الفقي مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون الأبحاث الإكلينيكية واللقاحات، أن هذا اللقاح ينتمي لجيل جديد من الأدوية واللقاحات وهو الأدوية الموجهة .

