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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوندوليزا رايس تفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

كوندوليزا رايس تفجر
كوندوليزا رايس تفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، إن احتمال دخول أوكرانيا في المستقبل إلى حلف الناتو مشكوك فيه، لكن كييف ستحتاج إلى اتفاقيات أمنية.

وقالت رايس، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” نيوز: "ستكون هناك حاجة إلى شكل من أشكال الضمانات الأمنية مع أوكرانيا في المستقبل، وربما يجب البدء في هذا الأمر من الآن".

وأكدت أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” نفسه محمي حاليًا، بينما تظل أوكرانيا "جزءًا غير محمي في أوروبا.

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وقالت رايس: "مهما فعلنا، وأشك في أنه سيتم افعيل المادة الخامسة من معاهدة الناتو في هذه الحالة، يجب أن نتأكد من عدم وجود تهديدات لأوكرانيا في المستقبل".

كما أكدت رايس أن أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي هما  "حليفان أقوياء للغاية" بالفعل وسيستمر هذا في المستقبل.

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