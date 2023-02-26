كارتيرون يوضح أسباب تراجع أداء الزمالك

علق باتريس كارتيرون على تراجع مستوى الزمالك خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والأفريقي.



قال كارتيرون في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التأقلم في الزمالك ليس سهلا، أعلم أن تلك الفترة ليست سهلة، ولكن الضغوط متزايدة داخل الزمالك، وتوفير الاستقرار للاعبين أمر مهم" .



وأضاف: "لاعبو الزمالك يلعبون أمام ملايين، في ظل الشعبية الكبيرة للزمالك لذلك الضغوط كبيرة والتأقلم ليس سهلا" .



وواصل: "الفريق القومي عندما يشارك لاعبو الزمالك معه يكون هذا نوعا أيضا من الضغط"

واختتم: "الضغوط المتزايدة داخل الزمالك تجعل الظهور بشكل مميز أو التعويض أمر صعب"