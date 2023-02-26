شيخ قبائل سيناء عن السيسي: صادق في حديثه.. فيديو

قال عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم فرحت قلب سيناء، وهي تاج فوق رأس أهالي سيناء، متابعا: أهالي سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن ونحارب بدمنا وروحنا لحمايته.





وأضاف "عيسى الخرافين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، نقدم كل التحية والتقدير للجيش والشرطة، من أجل تعاونهم في القضاء على الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.



وأكد على أن رجال القبائل مستمرون في التعاون مع الأمن في القضاء على الإرهاب، متابعا: سيناء تشهد تنمية شاملة في الصحة والكهرباء والري، حيث أصبح لدينا 7 محطات تحلية ومدارس تعليم ومستشفيات.

واسترسل: “ربنا يخلي لينا الرئيس السيسي ونحن في حاجة كبيرة له حاليا وفي المستقبل، فهو صادق دائما في حديثه عن التنمية”.