أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج امحوتب.. واليوم.. جامعة حلوان تتابع برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعلن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج امحوتب .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية، والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025.

مركز الدراسات البردية والنقوش الدولي العاشر بعين شمس يواصل مؤتمره الدولى العاشر

يواصل مركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الآثار جامعة عين شمس مؤتمره الدولى العاشر تحت عنوان "آثار وتراث مدنوقرى مصر العليا"، والذي سوف ينتهي الثلاثاء الموافق 28 من شهر فبراير 2023 فى مبنى IHUB .

اليوم .. جامعة حلوان تتابع برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

حقوق القاهرة تنظم ندوة لحماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الالكتروني

ينظم مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ندوة قانونية في حماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الالكتروني.