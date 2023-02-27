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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة: غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا 12 مارس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبوله عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا.

 

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، أن الكلية قامت بفتح باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا على نتائج الفصل الدراسى الأول من 23 فبراير الجارى ، مؤكدا على أن باب الالتماس سيغلق يوم الأحد 12 مارس القادم. 

 

جامعة القاهرة  

 

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية بالتعاون مع جمعية الحياة كريمة، وذلك صباح يوم الاثنين 27 فبراير، بمبنى قاعات الامتحانات.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الجامعة على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس، مؤكدًا أن جامعة القاهرة مع بداية الفصل الدراسي الثاني نظمت أكثر من معرض ملابس للطلاب لتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى أولياء أمورهم، التزاما من الجامعة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.

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