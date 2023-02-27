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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم…ورشة عمل بمركز ابتكار جامعة عين شمس بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ( ASU-iHub)، بالتعاون مع “Social Enterprise Academy” وسفارة النمسا بالقاهرة واحدة من أكثر ورش عمل مهنية واحترافية تحت عنوان “How to Start your Social Enterprise” وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير من الساعه الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر المركز.

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اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية بآثار عين شمس

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دورات تدريبية وفرص عمل.. تفاصيل المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات.. وخبراء تعليم: حلقة وصل بين الخريجين وسوق العمل

يمكن الإشتراك في ورشة العمل لخريجى وطلبة جامعة عين شمس (في السنة الدراسية الأخيرة) وأصحاب الشركات الناشئة فقط. للتسجيل :  https://forms.gle/T8rxkAYFk8KXy7SH6

وكان قد شارك عدد من منتخبات جامعة عين شمس بفعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال٥٠  فى عدد من الألعاب الرياضية  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث أقيمت بطولة الخماسي الحديث باستاد القاهرة على مدار يومين  و حصل منتخب جامعة عين شمس علي المركز الثالث والميدالية البرونزية  في الترتيب العام طالبات.

ويضم المنتخب الطالبة هيا محمد عبد الله بكلية التجارة و الطالبة مايا محمد عبد الله بكلية التجارة  و الطالبة ياسمين حسام الدين كلية  الحقوق.

كما شارك منتخب الجامعة في بطولة التايكوندو والتي أقيمت بجامعة حلوان على مدار ثلاثة أيام و حصلت الطالبة  تقى شعبان على المركز الأول  وزن فوق 73 وحصلت الطالبة ضحى ايهاب  على المركز الثانى وزن فوق 73 وحصل الطالب يوسف السيد حمودة على المركز الثالث وزن 80 و حصلت الطالبة شهد احمد رضا على المركز ثالث مكرر  ميدالية برونزية 

وكان قد انطلقت فعاليات مؤتمر مركز الدراسات البردية والنقوش الدولي العاشر بجامعة عين شمس بعنوان "آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا" بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، الدكتور احمد الشوكي وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور  ايمان نصير مدير مركز مركز الدراسات البردية والنقوش.

ونوهت الدكتورة غادة فاروق نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن تخصصها في مجال التخطيط العمراني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآثار، لأن التراث يشمل المعمار، الحرف فالتراث هو ذاكرة المدن، ويشمل المباني، الحرف والثقافات ويشكل جزء هام من الهوية المصرية، كما يعبر عن تكوين المجتمع ونشأته.

أشارت إلى أن مصر غنية بتنوع التراث ، حيث تتميز النوبة بتراث مختلف عن الواحات، وكذلك تراث مدن الصعيد، بشكل متناغم فريد من الصعب ان تجده في اي مكان آخر، مشيدة باختيار عنوان المؤتمر واهميته.

مركز الابتكار جامعة عين شمس سفارة النمسا How to Start your Social Enterprise ورشة العمل Jobs Education

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