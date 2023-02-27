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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: نجلي خضع لمعايشة في البرتغال بموافقة مسئولي الأهلي

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نجله (عمر) لاعب فريق الأهلي (2006)، خضع لفترة معايشة في البرتغال، بعد الاتفاق مع مسئولي النادي برئاسة محمود الخطيب، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.

وقال معوض في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "عمر ليست متعاقدا مع النادي الأهلي، ولكننا نحترم النادي وشرف كبير لنا ارتباطه بالقلعة الحمراء، ولكن نسعى للاحتراف الخارجي بكل تأكيد".

وأضاف: "عمر خضع لنادي في البرتغالي لن أكشف عن اسمه أو اي تفاصيل حاليا، والفترة التي خضع خلالها للمعايشة كانت إيجابية للغاية، ومن الوارد احترافه مستقبلًا".

وأكمل: "لدينا مواهب ويتم التعامل معها بشكل خاطئ، وعدم إدارتها جيدًا، وهناك فرق في الدوري تقوم ببيع فرق الناشئين لمستثمرين في مقابل جلب لاعبين وقيدهم بمقابل مالي، وصلنا لأزمات عديدة بسبب أخطاء عشر سنوات ماضية".

وأتم: "محمود جابر مدرب جيد وتولي تدريب فريق أم صلال القطري موسم كامل، ولم يحالفه التوفيق في منتخب مصر للشباب".

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