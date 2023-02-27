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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالملك: كولر لم يتعامل جيدًا مع صن داونز.. وكان الأفضل الدفع بشريف أساسيا

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لم يتعامل بشكل جيد منذ بداية اللقاء مع صن داونز، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر كان في حاجة لمهاجم قوي خلال اللقاء للضغط على الدفاع، ولم يكن اختيار بيرسي تاو هو الأفضل من جانب المدرب السويسري.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كان الأفضل للأهلي الدفع بمحمد شريف منذ بداية اللقاء، وبيرسي تاو وكهربا يقدمان نفس الأداء والتحركات، وكان الفريق في حاجة لمهاجم يضغط على المنافس".

وأضاف: "الأهلي خرج مهزوما بهدف نظيف في الشوط الأول، والشناوي انقذ مرماه من فرصة هدف محقق، والأهلي عاد بشكل قوي في الشوط الثاني، وفريق صن داونز يقدم كرة جيدة لكنه ليس فريق بطولة، والموسم الماضي خرج أمام بترو اتلتيكو الانجولي".

وأكمل: "استغربت من تسديد محمد هاني لركلة الجزاء، كان يجب على مارسيل كولر التركيز بشكل أفضل ودراسة المنافس، وسبق وأهدر علي معلول وأفشة".

وأتم: "الأهلي قادر على الصعود للدور القادم، ولابد من الخروج بنتيجة جيدة أمام صن داونز".

الأهلى كهربا منتخب مصر علي معلول محمد شريف أحمد عيد عبدالملك

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