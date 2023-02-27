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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء.. بث مباشر

إنطلاق أطول مهمة
إنطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى الفضاء في أطول مهمة عربية فضائية بتاريخ الدول العربية، لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

وتعتبر الرحلة الإماراتية إلى الفضاء، والتي تدعي crew-6، هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد فضاء من جنسيات عربية إلى محطة الفضاء الدولية، وثاني رحلة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ولمتابعة هذا الحدث الهام، ينقل مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي يشرف على المهمة، البث المباشر لإطلاق أطول مهمة العربية في التاريخ العربي إلى الفضاء، ويمكن متابعتها على الرابط التالي: https://www.mbrsc.ae/live.

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