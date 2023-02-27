شاهد| لحظة انطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء.. بث مباشر

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى الفضاء في أطول مهمة عربية فضائية بتاريخ الدول العربية، لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

وتعتبر الرحلة الإماراتية إلى الفضاء، والتي تدعي crew-6، هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد فضاء من جنسيات عربية إلى محطة الفضاء الدولية، وثاني رحلة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ولمتابعة هذا الحدث الهام، ينقل مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي يشرف على المهمة، البث المباشر لإطلاق أطول مهمة العربية في التاريخ العربي إلى الفضاء، ويمكن متابعتها على الرابط التالي: https://www.mbrsc.ae/live.