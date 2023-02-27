مستشار رئيس الوزراء الأسبق: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء

أكد الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، وأن هناك أشخاصا وأصحاب شركات تحدثوا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس عن المشروعات التى ينفذوها فى سيناء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أن الدولة بالكامل تهتم بـ سيناء، و التنمية هناك، وتقوم بسند النجاح لـ أصحابه.

ولفت إلى أن أصحاب المشروعات التى تمت فى سيناء واجهود صعوبات كثيرة، وأن ما يحدث حاليًا تدشين مرحلة جديدة من التنمية، وتحديدًا تنمية مصر من خلال سيناء.

وأشار إلى أن تنمية سيناء سيقضى على مشكلات كثيرة فى مصر، وأن جميع الدولة تعمل فى سيناء رغم الصعوبات.

وأوضح أن سيناء فى الفترات السابقة كانت تعانى من مشكلة الإرهاب، و الآن هناك تنمية كبيرة فى سيناء.