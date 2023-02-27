عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجودو يسافر إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية.. الأربعاء المقبل

صدى البلد

تتوجه يوم الأربعاء المقبل، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة كل من، عادل حمادة وكريم الحجر ومروان أيمن وعمار أبو هاشم وعمر سامي وعبدالله عثمان وعمر الرملي، وفاطمة غانم ونورا حامد وآية إيهاب.

ويترأس البعثة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، ويتولى مهمة تدريب المنتخب كل من محمد علي والسيد أبو ميدان.

ويسعى منتخب الجودو لحصد المراكز الأول خلال مشاركته بالبطولة العربية، وأيضا منح اللاعبين الشباب الخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك بالمستويات الفنية المميزة.

وحقق منتخب الجودو خلال الفترة الأخيرة نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولات الأفريقية والدولية، وذلك بفضل الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب والاهتمام بإقامة بطولات الجمهورية للمراحل العمرية المختلفة.

وشهدت البطولات المحلية للمراحل العمرية المختلفة مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل للجودو المصري، فضلا عن الاهتمام بالدورات التدريبية للمدربين والحكام أيضا.

منتخب الجودو مصر الاتحاد المصري الأربعاء الدورات التدريبية البطولة العربية المنتخب الوطني التدريب الجمهورية الاتحاد العربي محمد علي المنتخب الوطني للجودو العاصمة القطرية الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مش عارف يرجع مصر من 36 سنة.. عمر سافر العراق والأوراق تمنع عودته

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

5 أيام.. بشرى سارة بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة بشأن علاج النحافة بـ الكورتيزون

المحجبة المقهورة.. هجوم عنيف على منى زكي بسبب شخصيتها في تحت الوصاية

الدعم الإنساني ومناقشة هذه الملفات.. 3 أهداف لزيارة وزير الخارجية إلى سوريا وتركيا

تركيا.. مشاهد مروعة لانهيار المباني جراء الزلزال .. فيديو

مراسم استقبال رسمية لـ مدبولي من نظيره القطري.. فيديو

تعرف على أول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية خلال يومك

أخدت الطلقة مكانه فسابها وهرب.. تصرف صادم من خطيب البلوجر سارة| تفاصيل

مواجهة حامية مع مبابي وبنزيمة.. المونديال يحسم جائزة "الأفضل" لـ البرغوث ميسي

طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بدون مايشرب زيت

فيديو

أبرزهن ياسمين صبري وصافيناز.. نجمات ظهرن بإطلالة محتشمة

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ