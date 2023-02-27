منتخب الجودو يسافر إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية.. الأربعاء المقبل

تتوجه يوم الأربعاء المقبل، بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة كل من، عادل حمادة وكريم الحجر ومروان أيمن وعمار أبو هاشم وعمر سامي وعبدالله عثمان وعمر الرملي، وفاطمة غانم ونورا حامد وآية إيهاب.

ويترأس البعثة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، ويتولى مهمة تدريب المنتخب كل من محمد علي والسيد أبو ميدان.

ويسعى منتخب الجودو لحصد المراكز الأول خلال مشاركته بالبطولة العربية، وأيضا منح اللاعبين الشباب الخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك بالمستويات الفنية المميزة.

وحقق منتخب الجودو خلال الفترة الأخيرة نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولات الأفريقية والدولية، وذلك بفضل الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب والاهتمام بإقامة بطولات الجمهورية للمراحل العمرية المختلفة.

وشهدت البطولات المحلية للمراحل العمرية المختلفة مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل للجودو المصري، فضلا عن الاهتمام بالدورات التدريبية للمدربين والحكام أيضا.