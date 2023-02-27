بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

زف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق بشري سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

وأكد أحمد حسن أنه تأكد جاهزية أحمد فتوح للمشاركة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل ببطولة الدوري مشددا أن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية.



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الترجي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين الأساسيين خلال مران اليوم، بعد المشاركة في مباراة الترجي التونسي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.