بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران في الأيام المقبلة.

وقال الوزير خلال إيجاز صحفي مع نظيره العراقي في بغداد، "في إطار اختتام المفاوضات، سيتوجه مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران خلال الأيام المقبلة". وذلك حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف حسين، نأمل أن يتوصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى اتفاق مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من خلال وجهة نظر غير سياسية وفنية.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قال، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران منذ يوم الثلاثاء وبدأوا مفاوضات وزيارات وفحوصات لحل "الغموض الذي خلقه المفتش".

وفي الأسبوع الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها تناقش نتائج أنشطة التحقق الأخيرة مع إيران بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرج نيوز"، أن الوكالة اكتشفت يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء 84٪، وهو ما يقترب من درجة نقاوة الأسلحة.

وقد نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقرير "بلومبرج" وقال، إن تخصيب طهران لليورانيوم لم يتجاوز درجة نقاء 60٪.