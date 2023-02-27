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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل جديدة في وفاة شاب نتيجة حقنة برد| فيديو

صدى البلد

كشف أحمد درويش، خال الشاب عمرو ضحية حقنة هتلر في عين شمس؛ تفاصيل وفاة ابن أخته الذي كان يستعد لإتمام زفافه بعد شهرين؛ بسبب حصوله على حقنة برد.

قال درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"،:" عمرو عمره 36 عاما وكان يعمل في شركة عقارية وكل القصة أنه أخذ حقنة للبرد من دكتورة صيدلانية".

وأوضح درويش، :" الدكتورة قالتله هديك حاجة قوية للبرد هتخليك زي الحصان وكانت يعتبر الدكتورة زي والدته، أعطته الدكتورة 6 أمبولات للبرد.

وأضاف درويش،:" الجرعة الأولي كانت 3 أمبولات عبارة عن كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن وكان في حالة صحية جيدة ولكن عندما أخد الحقنة المضاد حيوي، توجه إلي والدته قائلا:" إلحقيني أن بموت ياماما".

ولفت درويش، إلى أنهم حاولوا التواصل مع الطبيبة التي أعطته الحقنة، وحين جاءت إلى منزل عمرو وضعت له ملح في فمه لكنه كان قد فارق الحياة؛ بسبب توقف عضلة القلب.

عمرو توفي بعد 8 أيام في العناية المركزة

وأشار خال عمرو ضحية حقنة هتلر، إلى أنهم طلبوا الإسعاف لكنها لم تأت، وبعد ذلك تدخل الجيران وتم نقله إلى المستشفى؛ وحاولوا إنعاش القلب الذي عمل لفترة وجيزة لكن دون جدوى؛ بعدما توقف المخ عن العمل، لافتًا إلى أن عمرو توفي بعد 8 أيام في غرفة العناية المُركّزة.


 

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