خطيبها تركها.. عزة مصطفي تناشد المسئولين التدخل لعلاج فتاة أصيبت بالشلل

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لفتاة تدعى «جهاد » من الجيزة، تعاني الإصابة بشلل، نتيجة خطأ أدى لعدم قدرتها على المشي وأصبحت جليسة الفراش الآن.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاد كانت تعاني من ألم في الزائدة، وبعد دخولها العمليات وعقب خروجها أصيبت بشلل وعدم قدرة على المشي.

وتابعت: أهل جهاد باعوا الشقة ودخلوا جمعيات وباعوا كل ما يملكون من أجل توفير المال اللازم لعلاجها، ولكن دون جدوي.

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، من أجل التكفل وعلاج جهاد، لأن المستشفى التي تعالج فيها تابعة لوزارة الداخلية.

وأوضحت شقيقة جهاد، أن والدها متوفي، ولا يملكون الأموال اللازمة لإجراء العملية، وتوفير جلسات العلاج الطبيعي لها.

وأكدت والدة جهاد، أن ابنتها كانت تعمل في مركز تجميل، وكانت تقوم بتوفير مصاريف المنزل، لكن تعرضها للإصابة حرمها من كل شيء، كما أن خطيبها تركها بعد إصابتها بالشلل.

وأشارت والدة جهاد، إلى أن ابنتها لا تقدر على الكلام، وجسمها أصيب بالتقرحات، كما انها ذهبت للعديد من مراكز والمستشفيات، من أجل علاجها، ولكن لا يقدرون على توفير المبالغ المحددة للعلاج.