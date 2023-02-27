قصواء الخلالي تعتذر عن عدم إذاعة حلقة الليلة من برنامجها

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي عن عدم ظهورها على الهواء اليوم عبر قناة cbc لتقديم برنامجها "في المساء مع قصواء" على أن تُذاع حلقة مُعادة.

وكتبت الخلالي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "أعتذر عن عدم الظهور على الهواء، وتذاع اليوم حلقة مُجَمَّعة (مُعادة) من برنامج (في المساء مع قصواء) على شاشة cbc".

ولم تكشف الخلالي عن أسباب عدم ظهورها اليوم حيث أن برنامجها يُعرض أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وكانت الإعلامية قصواء الخلالي استضافت في حلقة أمس من برنامجها "في المساء مع قصواء" الكاتب الصحفي الكبير عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، للحديث عن رحلته في عالم الصحافة وعمله النقابي.

