عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قصواء الخلالي تعتذر عن عدم إذاعة حلقة الليلة من برنامجها

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي عن عدم ظهورها على الهواء اليوم عبر قناة cbc لتقديم برنامجها "في المساء مع قصواء" على أن تُذاع حلقة مُعادة.

وكتبت الخلالي عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "أعتذر عن عدم الظهور على الهواء، وتذاع اليوم حلقة مُجَمَّعة (مُعادة) من برنامج (في المساء مع قصواء) على شاشة cbc".

ولم تكشف الخلالي عن أسباب عدم ظهورها اليوم حيث أن برنامجها يُعرض أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وكانت الإعلامية قصواء الخلالي استضافت في حلقة أمس من برنامجها "في المساء مع قصواء" الكاتب الصحفي الكبير عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، للحديث عن رحلته في عالم الصحافة وعمله النقابي.
 

المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء برنامج في المساء مع قصواء قصواء الخلالي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين مؤسسة الأهرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أوكرانيا

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

ترشيحاتنا

اعتراف أمريكي.. مساعدات واشنطن لـ أوكرانيا تثير تساؤلات الحزبين الديمقراطي والجمهوري

لو موظفة جديدة وعايزة عربية.. سيارة هاتشباك بـ 65 ألف جنيه فقط

أمورة ومتفوقة .. تعليق صادم من لميس الحديدي على ضحية التنمر رودينا

بعد الهزائم من باخموت.. طلب عاجل من الرئيس الأوكراني للدول الغربية

أسعار ومحطات مكاتب الاشتراكات بخطوط المترو الثلاثة

ذا بيست.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك الاقتصادي بوصفة لذيذة

بعد فوزه بجائزة الطيب صالح|عادل سعد: الجوائز الأدبية سيئة السمعة والنقاد بـ«عافية».. حوار

بعد إصابة نجل محمد ثروت.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة ميلر

منى زكي ليست الوحيدة| نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023.. صور

فيديو

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

اكتشاف مذهل في غلاف الأرض.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ