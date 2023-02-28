فريق يفرح.. فرج عامر يشيد بنادي الاتحاد السكندري بعد تألقه

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لنادي الإتحاد السكندري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "مبروك الإتحاد السكندري مبروك الاخ العزيز الاستاذ محمد المصيلحي ، ليس علي الفوز اليوم علي طلائع الجيش في مباراة كبيرة ومثيرة فقط ، ولكن علي فريق كرة القدم القوي والمنظم والذي يضم افضل مهاجم اجنبي في مصر ، وايضا المدرب الرائع الذي يعتبر من خيرة مدربي الدوري العام هذا الموسم ، شيئ يفرح ويسعد".

ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.