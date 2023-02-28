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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفلتر غريب.. فيفي عبده تمازح جمهورها على إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبده، فيديو مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت فيفي عبده بلوك غريب بسبب فلتر يغير ملامحها، ووجهت رسالة مازحة مع جمهورها عن شكلها.

 

من جانب آخر، كشفت فيفى عبده، عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة هناك مع صديقه المقرب وزوجته.

 

وقالت فيفى عبده فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: “تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمني إلا أنني قفزت فوق أحد الأشياء العالية”. 

 

وأضافت فيفي عبده: وكان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمني وبعدها أنقذوني ولكن عشت لحظات عصيبة وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة. 

فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده

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