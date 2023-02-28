الإكوادور وبلجيكا تتفقان على زيادة التعاون الثنائي في حربهما ضد الجريمة المنظمة

اتفقت الإكوادور وبلجيكا أمس الإثنين على زيادة التعاون الثنائي في حربهما ضد الجريمة المنظمة الدولية ، بعد يوم من ضبط الشرطة الإكوادورية ما يقرب من تسعة أطنان من المخدرات المتجهة إلى الدولة الأوروبية.

ووقع وزيرا داخلية البلدين اتفاقية في كيتو لتعزيز تبادل المعلومات والمنهجية والإجراءات والخبرات ، فضلا عن التكنولوجيا لمكافحة الجريمة المنظمة.

قالت المنظمة يوم الأحد إن الشرطة الإكوادورية عثرت على حوالي 8.78 طن من الكوكايين مخبأة في حاوية بها موز.

وقالت الشرطة إن المخدرات ستصدر من مدينة جواياكيل الساحلية في الإكوادور إلى بلجيكا ، مضيفة أن الشحنة تقدر بنحو 330 مليون دولار في أوروبا.

حث الرئيس غييرمو لاسو ، وهو مصرفي محافظ سابق ، الإكوادور على تكثيف جهودها لمحاربة العصابات التي تستخدم البلاد كنقطة عبور لشحن الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا للصحفيين إن حجم المصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع يجعل من الضروري للإكوادور تعزيز التعاون مع الحكومة البلجيكية.

وقال زاباتا إنه من بين 201 طن من المخدرات التي تم ضبطها في الإكوادور العام الماضي ، كان ما يقرب من 18٪ متجهًا إلى بلجيكا ، وتحديداً أنتويرب.

وقال 'لا يمكن إنكار أننا بحاجة إلى ردود مستعرضة جديدة ضد الجريمة المنظمة'.

حتى الآن في عام 2023 ، صادرت الإكوادور حوالي 39 طناً من المخدرات ، وخاصة الكوكايين ، وفقاً لبيانات الشرطة.

