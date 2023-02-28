عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفيش مد .. انتهاء مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 ، مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لمد المهلة لفترة جديدة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي:  https://moe-register.emis.gov.eg/home/index ، اعتباراً من 15 يناير 2023 .

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

  •  4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر
  •  وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب
  • صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر
  • صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب
  •  أصل شهادة ميلاد الطالب
  •  طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات
  • إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد
  • إيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.

النماذج الاسترشادية 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة  النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ،  الأسبوع المقبل ، مشددة على أنها سوف تحاكي امتحان آخر العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه النمافج الاسترشادية سوف تقيس نواتج تعلم حقيقية مثلها مثل الامتحان الحقيقي .

الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة الثانوية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

ابوها هددنى بالقتل "خطيب" سارة بعد فقدان بصرها..عايز اتجوزها الفرح بعد 6 شهور

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ65 جنيها.. ماذا ينتظر المواطنين في رمضان؟

ترشيحاتنا

الجرام بـ 954 جنيها|انخفاض أسعار الذهب ..الحق اشتري شبكتك

هل يجوز صلاة النوافل أربع ركعات متصلة بتشهدين وسلام واحد.. الإفتاء تجيب

كشفها في مذكراته.. ممثلة شهيرة ترد على تناول هاري مخدرات في بيتها

صحف الكويت تبرز استعداد مصر التام لتوفير سبل الدعم الإنساني للشعب السوري

أقوي من الأدوية.. نوع زبادي يخفض الكوليسترول بنسبة 70 %

جهز ورقك.. بشرى سارة لشباب محافظة القاهرة الخميس المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر أنواع التوائم.. أم تثير الجدل بولادتها الثانية بعد أشهر من الأولى

شاب يرفض ارتداء خطيبته فستان أبيض في حفل زفاف لسبب غريب

ذعر بسبب رأس منفصلة بجوار مدرسة في الأقصر.. والشرطة تكشف حقيقتها

سابها بعد ما فقدت بصرها.. القصة الكاملة لإصابة بلوجر بالعمى وندالة خطيبها

فيديو

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ