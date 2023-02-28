مفيش مد .. انتهاء مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 ، مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لمد المهلة لفترة جديدة .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index ، اعتباراً من 15 يناير 2023 .
الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023
- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر
- وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب
- أصل شهادة ميلاد الطالب
- طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات
- إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد
- إيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.
النماذج الاسترشادية
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، الأسبوع المقبل ، مشددة على أنها سوف تحاكي امتحان آخر العام.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه النمافج الاسترشادية سوف تقيس نواتج تعلم حقيقية مثلها مثل الامتحان الحقيقي .