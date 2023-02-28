مفيش مد .. انتهاء مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 ، مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لمد المهلة لفترة جديدة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونياً للطلاب عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index ، اعتباراً من 15 يناير 2023 .

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر

وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب

صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر

صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب

أصل شهادة ميلاد الطالب

طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات

إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد

إيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.

النماذج الاسترشادية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، الأسبوع المقبل ، مشددة على أنها سوف تحاكي امتحان آخر العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه النمافج الاسترشادية سوف تقيس نواتج تعلم حقيقية مثلها مثل الامتحان الحقيقي .