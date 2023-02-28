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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تستضيف ممثلي حياة كريمة في ندوة توعوية لتعزيز العمل التطوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف جامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء، ممثلي مؤسسة حياة كريمة في ندوات توعوية وتثقيفية طلابية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بكليات الطب وطب الأسنان والتربية الرياضية.

مؤسسة حياة كريمة تواصل ندواتها التوعوية في 3 من كليات جامعة طنطا

وتبدأ الندوات بكلية طب الأسنان لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة ، ثم ندوة لطلاب كلية الطب ، ويعقبهما ندوة لطلاب كلية التربية الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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جدير بالذكر أن جامعة طنطا تكثف من إقامة سلسلة ندوات تثقيفية عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة كليات الجامعة، لزيادة وعي الطلاب عن جهود الدولة المصرية في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وتعظيم فرص المشاركة والتطوع بالمبادرة.

 

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