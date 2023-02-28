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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشاره مرة أخرى في الهند.. علاج الكوليرا سهل ويمكن إجراؤه بالمنزل

بعد إنتشاره مرة أخري
بعد إنتشاره مرة أخري فى الهند

حتى سنوات قليلة مضت في الهند ، كان الأشخاص يخافون من سماع اسم الكوليرا، لأن هذا الوباء ، الذي بدأ من البنغال في عام 1817، قد اتخذ شكلاً مروعًا وبحلول الوقت الذي انتهى فيه، أودى بحياة 10-20 شخصًا (وفقًا لتقدير). ولكن الآن مرة أخرى يتم رؤية تفشي المرض ، والذي تم تقديم المعلومات عنه من قبل منظمة الصحة العالمية.

قالت منظمة الصحة العالمية دعنا نخبرك أن البلدان المتضررة من تفشي الكوليرا 2023 في الهند ، تشمل أسماء الهند وباكستان. فهل انتشر وباء الكوليرا مرة أخرى في الهند؟

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هل ستتخذ الكوليرا شكلاً حادًا في الهند؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، لا تزال الكوليرا ، أي الكوليرا ، تشكل تهديدًا كبيرًا للعالم ، ويمكن أن تأخذ شكلًا رهيبًا في أي وقت. لذلك سيكون من الخطأ قول أي شيء ملموس عن المستقبل. ولكن لا داعي للخوف كثيرًا لأنه يمكن السيطرة على هذا التفشي بالوقاية والاحتياطات المناسبة. دعنا نخبرك أنه وفقًا للتقرير المنشور على NCBI ، بين عامي 2011 و 2020 ، لوحظ تفشي الكوليرا 565 مرة في الهند ، حيث فقد 263 شخصًا حياتهم.

مرض الكوليرا خطير جدا

وبحسب منظمة الصحة العالمية تنتج عن تناول طعام ومياه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا، يمكن أن يصيب هذا المرض كل من الأطفال والبالغين. لهذا السبب يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

 

تتفاقم هذه الأعراض في غضون 12 ساعة

الكوليرا عدوى تصيب المعدة ، لذا فإن اضطراب المعدة هو أول أعراضها. يمكن أن تظهر هذه الأعراض في غضون 12 ساعة إلى 5 أيام بعد الإصابة بالعدوى ، ومع ذلك ، لا تظهر أي علامات للمرض على بعض الأشخاص في غضون 12 ساعة من اضطراب المعدة ، قد يحدث إسهال شديد ، مما قد يؤدي إلى جفاف قاتل.

يموت في غضون ساعات قليلة

تتطلب حالات الكوليرا الشديدة علاجًا فوريًا. لأن منظمة الصحة العالمية تقول إنه إذا كان هناك تأخير في الحصول على المساعدة الطبية في مرضها الخطير ، فقد يموت المريض في غضون ساعات قليلة. لذلك لا تخطئ في أخذ مشكلة الإسهال الشديد باستخفاف وتوجه إلى الطبيب.

 

جميع اعراض الكوليرا والوقاية منها

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يصاحب الإسهال الحاد أعراض أخرى للكوليرا تظهر بسبب الجفاف. مثل - القيء والشعور بالعطش وتشنجات الساق والتهيج وسرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وما إلى ذلك. لتجنب هذا المرض ، تناول مياه الشرب النظيفة والمواد الغذائية.

افعل هذا على الفور

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن علاج الكوليرا سهل للغاية ويمكن إجراؤه في المنزل . ابدأ فورًا بتناول أملاح الإماهة الفموية في حالة الإسهال يجب على المريض البالغ أن يشرب 6 لترات من محلول أملاح الإماهة الفموية في اليوم الأول إذا لم تتحسن الحالة ، فانتقل على الفور إلى المستشفى وتلقي العلاج.

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