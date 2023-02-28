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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق بلبيس العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "سيد ع ا" 47 سنة مصابا بكدمات متفرقة بالجسد و"احمد ش ع" 49 سنة مصابا بكدمات بالجسم و"ابراهيم م ع" 38 سنة مصابا بكدمات متفرقة بالجسم و"أحمد ا م" 37 سنة مصابا بكسر بالترقوة وتورم بالكاحل الأيسر و"مصطفي ع ع" 45 سنة مصابا بالركبة اليمني و"عبد الفتاح م م" 35 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"كريم خ م" 26 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق بلبيس العاشر من رمضان وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية الرعاية الصحية النيابة العامة الأجهزة الامنية حادث تصادم سيارة العاشر من رمضان مستشفي بلبيس

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