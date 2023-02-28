وكيل صحة السويس يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرقابة والإعتماد

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، الدكتور إسلام الفقي مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة بمحافظة السويس ، وفريق عمله وذلك لمتابعة آخر استعدادات وحدات ومراكز طب الأسرة للتسجيل والإعتماد وفقاً لإشتراطات الإعتماد القومية .

من جانبه ، فقد أكد الحفناوي ، علي تطلعه لتسجيل أكبر عدد من المنشآت حتى يتسنى اعتمادها وفقاً لمعايير الإعتماد والرقابة ولتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين ، مشيراً لأن العمل يسير على قدم وساق في هذا الصدد .

وأكد وكيل وزارة الصحة ، علي حرص مديرية الصحة للتنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من أجل سرعة إطلاق التشغيل الرسمي بمحافظة السويس ، مثمناً الجهود التي تقوم بها هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاثة .