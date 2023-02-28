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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للرقابة والإعتماد

صدى البلد

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، الدكتور إسلام الفقي مدير فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة بمحافظة السويس ، وفريق عمله وذلك لمتابعة آخر استعدادات وحدات ومراكز طب الأسرة للتسجيل والإعتماد وفقاً لإشتراطات الإعتماد القومية .

من جانبه ، فقد أكد الحفناوي ، علي تطلعه لتسجيل أكبر عدد من المنشآت حتى يتسنى اعتمادها وفقاً لمعايير الإعتماد والرقابة ولتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين ، مشيراً لأن العمل يسير على قدم وساق في هذا الصدد .

وأكد وكيل وزارة الصحة ، علي حرص مديرية الصحة للتنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من أجل سرعة إطلاق التشغيل الرسمي بمحافظة السويس ، مثمناً الجهود التي تقوم بها هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاثة .

وزارة الصحة والسكان محافظة السويس مديرية الصحة وحدات الرسم مشي مواطن تشغيل سكان

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