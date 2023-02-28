تواصل جهود فريق عمل وحدة القسطرة للقضاء على قوائم الانتظار

في إطار إستمرار جهود الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية والمخية والطرفية بمحافظة السويس للقضاء علي قوائم الانتظار لديها ، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، للقضاء على قوائم الانتظار وذلك تحت القيادة الفنية للأستاذ الدكتور أحمد شبل استشاري القلب والقسطرة " المدير الفني للوحدة والدكتور سيد حسين مدير الوحدة .

أوضح وكيل وزارة الصحة، أن وحدة القسطرة قامت مؤخراً بتكثيف تدخلاتها الطبية بهدف القضاء على قوائم الانتظار بالإضافة إلي استمرار تقديم التدخلات الطارئة والتي تمثل ما يقارب من 60٪ من متلقي الخدمة بها .

وأشار «الحفناوي» لقيام الوحدة بتكثيف القوائم اليومية للعمليات والتي بلغت عشرة تدخلات يومياً علي مدار الأسبوع ، وذلك بمشاركة نخبة من استشاري وأخصائي القلب ، لافتاً لأن بعض الحالات قد تم تأجيلها فقط لأسباب طبية ولحين تحسن الحالة الصحية للمرضي .

جدير للذكر بأن وحدة القسطرة تم تدشينها لخدمة أهالي السويس بدعم من اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس ، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير طاقم طبي علي أعلي مستوي وفريق تمريضي يمتلك مهارة عالية ، تحت الإشراف العام للدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام.