بعد حظر تيك توك.. واشنطن تتخذ إجراء جديدا تجاه هواوي

تسعي الحكومة الأمريكية السماح لشركة "هواوي" الصينية بتلقي بعض الصادرات الأمريكية، على الرغم من دفع إدارات ترامب وبايدن بشكل عام لمنع عملاق الاتصالات الصينية من تلقي التكنولوجيا الأمريكية.

كما أخبر مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية وهو آلان إستيفيز المشرعين اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسة "قيد التقييم" حيث تجري الوكالة "مراجعة من الأعلى إلى الأسفل لسياسات مراقبة التصدير الخاصة بنا المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية. حسبما ذكرت "سي إن إن".

وشهد آلان أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي كانت تعقد جلسة استماع لتدقيق تأثير الصين على الأمن القومي الأمريكي.

وفي عام 2019، كانت "هواوي" واحدة من الشركات الصينية الموضوعة في قائمة الكيانات المحظورة لوزارة التجارة الأمريكية.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من أن معدات الشبكات اللاسلكية التي يبلغ طولها 5G من هواوي، والتي يمكن أن تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الاتصالات الأمريكية. ومن جانبها، نفت الشركة الصينية أنها تشكل مخاطرة أمنية، وقال مؤسسها، إن الشركة ستقاوم أي جهد حكومي صيني للحصول على بياناتها.

ووفقا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل مكول، بين يناير ومارس من عام 2022، وافقت وزارة التجارة على أكثر من 23 مليار دولار من طلبات الترخيص للتداول مع الشركات الصينية في قائمة الكيانات.

وقال إستيفيز، إن قيود قائمة الكيانات لا تنص على "حظر شامل" على الصادرات بشكل عام، بل تعكس قواعد محددة حول صادرات معينة.

و في عام 2020، منعت وزارة التجارة موردي هواوي من بيع رقائق أشباه الموصلات التي صنعتها الشركة. كما منعت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركات الاتصالات اللاسلكية الأمريكية من استخدام التمويل الفيدرالي لشراء معدات شبكات هواوي.