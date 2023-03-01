مفيش حد يستاهل.. رضوى الشربيني توجّه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت رضوي الشربيني في الصورة بإطلالة شتوية متميزة من كواليس برنامجها "هي وبس" .

وعلّقت: "مفيش حد يستاهل تضحي بسعادتك وراحتك عشانه".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصصًا للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين أقوياء رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.