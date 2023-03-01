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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر تروج لـ مسلسلها الرمضاني "جميلة" عبر إنستجرام

سوسن بدر
سوسن بدر

روجت الفنانة سوسن بدر لـ مسلسلها"جميلة" والذي يعرض في السباق الرمضاني القادم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشرت سوسن بدر البوستر التشويقي للمسسلسل، وعلقت:"رمضان ٢٠٢٣".

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال  الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دور زوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى

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