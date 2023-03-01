مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 1-3-2023، العديد من المباريات الهامة، خاصة في الملاعب الأوروبية، حيث يواجه فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون بينما يواجه أرسنال مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي، كما يوجد عدة مواجهات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد إيفرتون - الساعة 9:45 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 1

ليفربول ضد وولفرهامبتون - الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 2

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ساوثهامتون ضد غريمسبي تاون - الساعة 9:15 مساء

بيرنلي ضد فليتوود - الساعة 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد - الساعة 9:45 مساء - بي إن سبورت بريميوم 3

شيفيلد يونايتد ضد توتنهام - الساعة 9:55 مساء - على قناة بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات كأس فرنسا

نانت ضد لانس- الساعة 7:15 مساء

تولوز ضد روديز- الساعة 7:45 مساء

مارسيليا ضد أنيسي- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركو ضد المقاولون العرب - الساعة 6 مساء - على قناة أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري التونسي

النجم الساحلي ضد الصفاقسي - الساعة 3:30 مساء

الإفريقي ضد الأولمبي الباجي - الساعة 3:30 مساء