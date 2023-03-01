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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأسلحة غربية.. القوات الأوكرانية تتخذ من مدينة تشاسوف يار حصنا جديدا لها

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تقوم بنشر قوات وأسلحة غربية الصنع في مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية لإنشاء منطقة محصنة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف جاجين: ‏"تركز كييف حاليا على مدينة تشاسوف يار التي ستصبح مدينتها المحصنة التالية، وتجري الاستعدادات لعملية دفاعية هناك حيث يقومون بنشر المعدات، بما في ذلك القطع الغربية الصنع". 

وتابع: "وقد أرسلت قيادة مجموعة القوات المتمركزة في باخموت أسلحة إلى مدينة تشاسوف يار ويحاولون تحصين المدينة".‏

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‏وأشار جاجين إلى أن كييف تدرك أنها ستفقد حتما أرتيوموفسك، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن 3 جندي أوكراني ما زالوا في باخموت.‏

و‏تقع مدينة تشاسوف يار، التي تسيطر عليها كييف، على بعد 11 كيلومترا غرب باخموت، وأن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية الأجنحة الجنوبية للقوات الروسية التي تتقدم على طول خط المواجهة في باخموت.

القوات الأوكراني مدينة تشاسوف يار باخموت كييف دونيتسك

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