مسلسل لا ينتهي.. سقوط 3 بلكونات برأس التين وسط الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة رأس التين، حيث سقطت ٣ بلكونات من عقار قديم، في منطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك، وذلك دون وقوع إصابات أو وفيات.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا بانهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك بجوار المستشفى البحري العام.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت القوات الأمنية والأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وعقب المعاينة الأولية، تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق، وقد انهارت 3 شرفات للطوابق العليا من ذلك المنزل القديم الصادر له قرار ترميم مسبقا.

وتم وضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.