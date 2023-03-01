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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل : تصدير فواكه من محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية إلى أوروبا

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً.

واضاف الوزير أن المحطة، تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

كما اكد الوزير انه يوجد على هذه المحطة حاويات بها فواكه سيتم تصديرها الى اوروبا وهو ما يساهم في زيادة العملة الصعبة والدخل القومي لافتا الى  أن الموانئ العربية  تتكامل معها ولا نتنافس معها من أجل مصلحة مصر ومصلحة الأشقاء في الدول العربية.

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