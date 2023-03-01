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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة زوجة إد شيران بالسرطان أثناء حملها .. تفاصيل

الفنان إد شيران
الفنان إد شيران

أعلن موقع  “ديلي ميل” إصابة زوجة الفنان إد شيران، بالسرطان وذلك أثناء حملها في مولودهما الثاني في مايو عام 2022، ولكنها لم تتمكن من بدء العلاج إلا بعد وضع مولولدها.

وتكتم الثنائي عن إعلان مرض الزوجة حين اكتشافهما الأمر، حتى وضعت الزوجة مولودهما الثاني في سلام لكي تتمكن من بدء العلاج.

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يذكر أن تعرض المغني الشهير إد شيران لموقف محرج أمام جمهور حفله في مدينة مانشستر الإنجليزية بعد تعطل الجيتار الخاص به نتيجة نفاد البطاريات، وعدم تمكنه من الغناء لبعض الوقت قبل أن يدرك سبب الأزمة.

الموقف المحرج الذي واجهه إد شيران أمام حوالي 60 ألف متفرج ومشاهد لحفله، قابله بسخرية وحاول تلطيف الأجواء مع الجمهور قبل أن يعود إلى الكواليس لحل الأزمة.

قدم إد شيران عدداً قليلًا من الأغاني في الحفل أمام الجمهور، قبل أن يتعطل الجيتار ويضطر إلى التوقف مؤقتًا، وسط صيحات وسخرية من الجمهور الذي اعتذر  له قبل التوقف.

الفنان إد شيران إد شيران المغني الشهير إد شيران مانشستر الإنجليزية

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