عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب محليا اليوم الخميس 2-3-2023

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 2-3-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,720 جنيها للبيع و 1,740 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 1-3-2023

ننشر تفاصيل الوظائف الجديدة بأحد البنوك وخطوات التقديم

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,966  جنيها للبيع و 1,989 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,474 جنيها للبيع 1,491 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,147 جنيها للبيع و 1,160 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,760 جنيها  للبيع و 13,920 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 61,134 جنيه للبيع 61,845 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 1,965,714 جنيه للبيع، و 1,988,571 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
 

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

 

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


 

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بمزاجهم.. سائق توك توك: دفعت 100 جنيه وأقمت علاقة مع الأختين

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

ترشيحاتنا

يصل إلى الجنون.. ماذا قالت تيسير فهمي عن انتقاد محمد صلاح؟ خاص

بعد قرار الحكومة بعودته.. أهداف وأسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي |فيديو

انعقاد اجتماع مجموعة العشرين في نيوديلهي.. والحرب الروسية الأوكرانية تسيطر على محاوره

البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية تنموية شاملة في محاربة الإرهاب

هل يجوز صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

صواريخ ومضادات طيران.. البحرية الأمريكية تصادر قارباً إيرانياً عليه أسلحة خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. ثوان فصلت شابين عن الموت تحت قطار ببريطانيا

نشرة المرأة والصحة|هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية مع تقلبات الجو.. 4 أبراج يسهل التنمر عليها.. فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ