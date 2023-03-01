برلمانية: جار إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال

أكدت النائبة غادة على عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منع بيع التبغ والسجائر للأطفال مسئولية تقع على عاتق 4 جهات.

وأضاف على خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنه هناك مطالب برلمانية، بضرورة تغليظ عقوبة بيع التبغ والسجائر للإطفال دون 18 عاما.

القانون الحالي

وأشارت عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي ينص على معاقبة بيع السجائر لمن هم دون الـ 18 عاما بدفع غرامة قدرها من 100 لـ 1000 جنيه.

وتابعت غادة على: جار إعداد مشروع قانون لزيادة غرامة، غرامة بيع السجائر للإطفال.