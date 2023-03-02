أطفال صحراء النقب يستقبلون محافظ جنوب سيناء بصور الرئيس السيسي

استقبل أطفال منطقة صحراء النقب على الحدود المصرية الإسرائيلية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته اليوم لمنطقة النقب التي انضمت العام الماضي لحدود جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فود، محافظ جنوب سيناء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بتنمية القرى والتجمعات البدوية في ظل إطلاق مشروع " حياة كريمة " ويضع هذا الامر في أولى اهتماماته.

وأشار المحافظ ان العديد من مطالب الاهالى خلال اللقاءات السابقة قد تحققت وجارى تحقيق المزيد ومن المطالب التي تحققت توفير مصادر مؤقتة والإسراع في إجراءات حفر البئر المطلوب وكذلك استمرار اعمال الحفر والانشاءات في مشروع ال120 بيت بدوى شاملا كافة المرافق ، وتسليم الوحدة الصحية خلال ساعات من اللقاء ومع توفير طبيب وطاقم تمريض وجاهزية افتتاح مكتب البريد وانتهاء مشكلة استقدام مدرسين من شمال سيناء بعد التنسيق مع محافظ شمال سيناء لحين توفير مدرسين من المحافظة ، ، ، كما اجرى المحافظ حوارا مابين مطالب الاهالى وردود مديرى المديريات والإدارات المرافقين للمحافظ في جولته من اجل حلول فورية على ارض الواقع.



كما التقى المحافظ مع أبناءه طلاب وبراعم القرية ووزع عليهم عدد من الأدوات الرياضية والمستلزمات الدراسية من واقلام وغيرها من المستلزمات، وأهدى سكان القرية كميات من البطاطين والسلع الغذائية وكميات من اللحوم والدواجن ووزع علي الاطفال مبالغ نقدية فئة المائة جنيه .



وأعطى المحافظ توجيها الى محمد حسن رئيس مدينة طابا بالاشراف التام على تحقيق مطالب الاهالى ووعد بلقاء اخر مع الاهالى خلال اسبوعين ودعاهم لحضور احتفال المحافظة بعيدها القومى 19 مارس.

اطفال النقب

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