عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال صحراء النقب يستقبلون محافظ جنوب سيناء بصور الرئيس السيسي

اطفال النقب
اطفال النقب

استقبل أطفال منطقة صحراء النقب  على الحدود المصرية الإسرائيلية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال زيارته اليوم لمنطقة النقب التي انضمت العام الماضي لحدود جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فود، محافظ جنوب سيناء ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بتنمية القرى والتجمعات البدوية في ظل إطلاق مشروع " حياة كريمة " ويضع هذا الامر في أولى اهتماماته.

وأشار المحافظ ان العديد من مطالب الاهالى خلال اللقاءات السابقة قد تحققت وجارى تحقيق المزيد ومن المطالب التي تحققت توفير مصادر مؤقتة  والإسراع في إجراءات حفر البئر المطلوب وكذلك  استمرار اعمال الحفر والانشاءات في مشروع ال120 بيت بدوى شاملا كافة المرافق ، وتسليم الوحدة الصحية خلال ساعات من اللقاء ومع توفير طبيب وطاقم تمريض  وجاهزية افتتاح مكتب البريد  وانتهاء مشكلة استقدام مدرسين من شمال سيناء بعد التنسيق مع محافظ شمال سيناء لحين توفير مدرسين من المحافظة ، ، ، كما اجرى المحافظ  حوارا مابين مطالب الاهالى وردود مديرى المديريات والإدارات المرافقين  للمحافظ في جولته  من اجل حلول فورية على ارض الواقع.


كما التقى المحافظ مع أبناءه طلاب وبراعم القرية ووزع عليهم عدد من الأدوات الرياضية والمستلزمات الدراسية من  واقلام  وغيرها من المستلزمات، وأهدى سكان القرية كميات من البطاطين والسلع الغذائية وكميات من اللحوم والدواجن ووزع علي الاطفال مبالغ نقدية فئة المائة جنيه .
 

وأعطى المحافظ توجيها الى محمد حسن رئيس مدينة طابا بالاشراف التام على تحقيق مطالب الاهالى ووعد  بلقاء اخر مع الاهالى خلال اسبوعين  ودعاهم لحضور احتفال المحافظة بعيدها القومى 19 مارس.

اطفال النقب

FB_IMG_1677705851369~2
FB_IMG_1677705851369~2
FB_IMG_1677705870270~2
FB_IMG_1677705870270~2
FB_IMG_1677705872669~2
FB_IMG_1677705872669~2
FB_IMG_1677706019971~2
FB_IMG_1677706019971~2
FB_IMG_1677705883167~2
FB_IMG_1677705883167~2
FB_IMG_1677705889144~2
FB_IMG_1677705889144~2
FB_IMG_1677706029420~2
FB_IMG_1677706029420~2
أرض طابا أهالي النقب أطفال صور السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لسياحة النواب بـ مدينة طابا

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 مارس

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب لمن ينوي الصوم

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف عن خريطة محطات الرصد الزلزالي بمصر

إعلامي : الأهلي يغرم نجم الفريق 200 ألف جنيه.. تفاصيل

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة في البطولة العربية

بمواصفات خارقة .. موبايلNote 11 بسعر 4700 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب وفقدنا الأمل لحد كبير وتعرضنا للخاينة|حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

فيديو

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

الجو هيقلب فجأة.. تحذير عاجل بسبب طقس الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ