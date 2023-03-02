انقلبت بهم السيارة..دفن جثة مسنة والاستعلام عن حالة نجليها في حادث أكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر، بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات بالجيزة، والإستعلام عن الحالة الصحية لنجليها، بعدما أصيبوا في ذات الحادث تمهيدا لسؤالهم عن الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة، نتج عن الحادث مصرع "مديحه ش ج" 65 سنة، وإصابة نجليها كل من "حسن ح م" 37 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسري وكدمه باليد اليسري، شقيقه "محمد ح م" 39 سنة، كدمة شديدة بالرأس، جميعهم مقيمين بمدينة حلوان، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.