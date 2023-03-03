تعد المسقعة من الأكلات السهلة والتي لاتحتاج الي تكاليف عديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل.
المقادير
(باذنجان – فلفل ألوان – شرائح بصل وطماطم وثوم مفروم – عصير طماطم – لحم مفروم معصج – زيت – زيتون – جبنة موزاريلا – بشاميل)
ثانياً – طريقة التحضير
1- في البداية نقوم بتجهيز الباذنجان والفلفل إلى شرائح رفيعة ثم نقوم بقليها. في الزيت:
2- في صينية التحضير نقوم بفرد طبقة من البشاميل لتغطي قاعدة الصينية:
4- بعد ذلك نقوم بعمل طبقة من مكونات المسقعة من باذنجان ووجبنة موزاريلا وزيتون وشرائح فلفل وشرائح طماطم ثم طبقة أخرى من اللحم المفروم:
5- نضيف الثوم إلى عصير الطماطم ثم نضيف عصير الطماطم إلى صينية التحضير:
6- نضع طبقة أخرى من الباذنجان وباقي المكونات فوق عصير الطماطم:
7- وأخيراً نضع طبقة من البشاميل ونزينه بالجنة الموزاريلا ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج
سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل
تعد المسقعة من الأكلات السهلة والتي لاتحتاج الي تكاليف عديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل.