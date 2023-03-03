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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

صدى البلد

تعد المسقعة من الأكلات السهلة والتي لاتحتاج الي تكاليف عديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل.

المقادير
(باذنجان – فلفل ألوان – شرائح بصل وطماطم وثوم مفروم – عصير طماطم – لحم مفروم معصج – زيت – زيتون – جبنة موزاريلا – بشاميل)
ثانياً – طريقة التحضير
1- في البداية نقوم بتجهيز الباذنجان والفلفل إلى شرائح رفيعة ثم نقوم بقليها. في الزيت:
2- في صينية التحضير نقوم بفرد طبقة من البشاميل لتغطي قاعدة الصينية:
4- بعد ذلك نقوم بعمل طبقة من مكونات المسقعة من باذنجان ووجبنة موزاريلا وزيتون وشرائح فلفل وشرائح طماطم ثم طبقة أخرى من اللحم المفروم:
5- نضيف الثوم إلى عصير الطماطم ثم نضيف عصير الطماطم إلى صينية التحضير: 
6- نضع طبقة أخرى من الباذنجان وباقي المكونات فوق عصير الطماطم:
7- وأخيراً نضع طبقة من البشاميل ونزينه بالجنة الموزاريلا ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج
 

طريقة عمل مسقعة مسقعة بالبشاميل طريقة عمل مسقعة بالبشاميل مكونات المسقعة باذنجان

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