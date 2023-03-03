سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل

تعد المسقعة من الأكلات السهلة والتي لاتحتاج الي تكاليف عديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مسقعة بالبشاميل.



المقادير

(باذنجان – فلفل ألوان – شرائح بصل وطماطم وثوم مفروم – عصير طماطم – لحم مفروم معصج – زيت – زيتون – جبنة موزاريلا – بشاميل)

ثانياً – طريقة التحضير

1- في البداية نقوم بتجهيز الباذنجان والفلفل إلى شرائح رفيعة ثم نقوم بقليها. في الزيت:

2- في صينية التحضير نقوم بفرد طبقة من البشاميل لتغطي قاعدة الصينية:

4- بعد ذلك نقوم بعمل طبقة من مكونات المسقعة من باذنجان ووجبنة موزاريلا وزيتون وشرائح فلفل وشرائح طماطم ثم طبقة أخرى من اللحم المفروم:

5- نضيف الثوم إلى عصير الطماطم ثم نضيف عصير الطماطم إلى صينية التحضير:

6- نضع طبقة أخرى من الباذنجان وباقي المكونات فوق عصير الطماطم:

7- وأخيراً نضع طبقة من البشاميل ونزينه بالجنة الموزاريلا ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج

