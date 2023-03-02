أخبار السيارات| أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة.. سعر هيونداي توسان في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر السيارة هيونداي توسان أحد أشهر الإصدارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" في السوق المصري، وشهدت بعض فئات السيارة زيادة طفيفة بلغت 10 آلاف جنيه.

أصدرت نيسان استدعاءً لـ 712,458 سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلات فنية، وسيشمل الاستدعاء طرازين نيسان روج سبورت بداية من موديل 2017 حتى 2022 و نيسان روج بداية من إصدار 2014 حتى إصدار 2020 ، وذلك وفقاً للإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في 16 فبراير 2023.

يضم السوق السعودية مجموعة متنوعة من السيارات الرياضية الكورية، والتي تتميز بتصميماتها الجذابة، وأقوى وسائل الترفيه وأنظمة الأمن والسلامة، ويأتي في مقدمتها كيا سبورتاج وهيونداي توسان.

تتنوع أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارات، وقد يحدث ذلك نتيجة درجة حرارة الجو العالية أو لأسباب فنية آخرى، وفي كل الأحول قد يؤدي ذلك الى التسبب في أعطال للسيارة.

أعلن وكيل شيري داخل سوق السيارات المصري ، عن طرح القائمة السعرية الجديدة لقائمة طرازاتها المتوفرة محليا خلال شهر مارس الحالى .

يبحث العديد من المواطنين أصحاب الدخل المحدود عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأفضل الأسعار وذلك نظراً للارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة "الزيرو"، واشتهرت العلامة التجارية اليابانية تويوتا بإنتاجها لأفضل السيارات في بداية الألفية الجديدة ومنها تويوتا ايكو موديل 2000.

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وتتميز بالعديد من المواصفات الرائدة، ويأتي موديل 2023 في مصر بفئتين، الأولى HIGHLINE و LUXURY.