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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تسحب أكثر من 700 ألف سيارة بسبب مشاكل تؤدي لحوادث

نيسان تسحب أكثر من
نيسان تسحب أكثر من 700 ألف سيارة بسبب مشاكل تؤدي لحوادث

أصدرت نيسان استدعاءً لـ 712,458 سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلات فنية، وسيشمل الاستدعاء طرازين نيسان روج سبورت بداية من موديل 2017 حتى 2022 و نيسان روج بداية من إصدار 2014 حتى إصدار 2020 ، وذلك وفقاً للإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في 16 فبراير 2023.

نيسان تسحب أكثر من 700 ألف سيارة بسبب مشاكل تؤدي لحوادث

تكمن المشكلة وراء عملية الاستدعاء الضخمة بسبب احتمالية طي المفتاح داخل السيارة نظراً لضعف الجزء الداخلي منه بمرور الوقت، ونتيجة لذلك يمكن أن يفتح المفتاح ويدور لأسفل ، مما قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل السيارة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

 

سيتم إخطار المالكين المسجلين بالمشكلة، وسيُطلب منهم تجنب إرفاق الملحقات بسلسلة المفاتيح واستخدام المفتاح في الاتجاه غير القابل للطي حتى يتوفر الحل وسيتم منح التجار حلاً مؤقتًا لإدخال قفل في فتحة المفتاح الذي يمنع المفتاح من الطي.

 

عندما يتوفر الحل، سيقوم التجار بإدخال فاصل في الفتحة الرئيسية لسلسلة مفاتيح العميل والتي لن تسمح بطي المفتاح.

 

بدأت تواريخ الإنتاج المتأثرة لسيارة نيسان روج سبورت من 28 نوفمبر 2016 إلى 20 يونيو 2022، وبالنسبة لنيسان روج ، فإن تواريخ الإنتاج المتأثرة تبدأ من 07 أغسطس 2013 إلى 14 أغسطس 2020، وأفادت نيسان أنه لا توجد سيارات نيسان أخرى أو إنفينيتي تتأثر بالعيب المذكور والاسترجاع.

 

لم تبلغ الشركة العميل عن أي تحذير ، واسم المكون المتأثر هو مجموعة مفاتيح Jackknife، ورقم الجزء هو 80561 - 4BA1B.

 

تتخذ نيسان تدابير لمعالجة المشكلة، وقد صرحت بأنها ستدفع للعملاء تكلفة الحصول على تعويض الإخطار المسبق، حيث أن بعض المركبات المتأثرة لم تعد تحت الضمان.

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