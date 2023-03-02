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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 سور بالقرآن تمنع عشرة أشياء.. أمين الفتوى ينصح بها

صدى البلد

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم من أعظم الأدوية لعلاج الهم والكرب، مضيفًا أن من يعانى من هم أو غم فعليه بقراءة آية الكرسى كثيرًا.

وأضاف “الورداني”، فى إجابته عن سؤال: «ما هى السور فى القرآن الكريم التى تزيل الحزن وتفك الكرب؟»، أن الله عز وجل نزل هذا القرآن كله شفاء للصدور ولكن هناك سورًا مُجربة لفك الكرب وإزالة الهم والغم مثل قراءة سورة البقرة والفاتحة بل إن بعض العلماء قالوا إنه لابد أن تقرأ الفاتحة سبع مرات لإزالة الكرب والهم.

وأشار إلى أنه كذلك من السور القرآنية التى تزيل الحزن والكرب سور الإخلاص، والفلق، والناس، وآية الكرسي، مؤكدًا أن المداومة على تلك السور تجعل الإنسان في وقاية ويفرج الله بها الكروب ويزيل بها الهموم.


وأوضح الورداني قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عشــر تمنع عشـرة: "الفاتحة تمنع غضب الله، يّس تمنع عطش القيامة، الدخان تمنع أهوال القيامة، الواقعة تمنع الفقر، الملك تمنع عذاب القبر، الكوثر تمنع الخصومة، الكافرون تمنع الكفر عند الموت، الإخلاص تمنع النفاق، الفلق تمنع الحسد، الناس تمنع الوسواس"، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع: لا تتمايز سورة على أخرى في القرآن، فكلام الله واحد من حيث الفضل والبلاغة والإعجاز، ولكن هناك سورًا اختص بها الله سبحانه وتعالى من الأسرار والفضائل، ما يعين الإنسان على استحضار الخير ومنع الشر عنه، وآيات القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم، لذلك اختصت بعض السور بفضائل؛ وذلك جزء منها.

قراءة القران فك الكرب الحسد ازالة الهموم دعاء فك الكرب دعاء تفريج الهموم آيات فك الكرب

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