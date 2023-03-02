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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب المنيا : زيارة الرئيس لعروس الصعيد أنهت عقود التهميش

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب عن المنيا ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الي محافظة المنيا ، وضعت المنيا عروس الصعيد علي خريطة التنميه وان ماتحقق من إنجازات سيخلدها التاريخ ، وتفتح آفاق جديدة للتنميه لبوابة الصعيد .

 

وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن استراتيجيه الرئيس السيسي لتنميه الصعيد وحياة كريمة أنهت حقبة تاريخيه من الإهمال والتهميش ، وان خطط الرئيس التنمويه في محافظات صعيد مصر ، أعادت الحياة و رسمت لوحة فنيه رائعه عنوانها الامل ، وان مواطني المنيا والصعيد يعيشون ازهي العصور لماتحقق من شرايين الخير التي طالت الحجر والبشر .

 

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس بعض المدارس، حيث تم توسعة 3 مدارس ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى.

كما يفتتح الرئيس بقرية المعصرة فرع توثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بجانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة وسوق جديد.

كما يزور الرئيس مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل والمقام على مساحة ١١ فدان بطاقة تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات . 
 

إبراهيم المصري المنيا لجنة الدفاع

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