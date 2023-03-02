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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. محاضرات للحكام المساعدين الواعدين في تطبيق تقنية الفيديو

محمد فاروق وتوفيق
محمد فاروق وتوفيق السيد

واصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تقديم محاضرات خاصة للحكام المساعدين في الدوري الممتاز (ب) على تقنية الفيديو (VAR)  لإعدادهم للمشاركة فى الدوري الممتاز بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

محاضرات للحكام المساعدين 

ونظمت لجنة الحكام محاضرتين من أصل ثلاث محاضرات للحكام المساعدين بالدوري الممتاز (ب)، بحضور الكابتن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام و توفيق السيد و أيمن دجيش ومجدى رزق وحمدى القاضي أعضاء اللجنة.

وأكد الكابتن محمد فاروق أن اختيار الحكام جاء بناء علي تقييم الأداء من خلال المعسكرات التي تم تنظيمها بمحافظتي الإسكندرية وبني سويف، وعن طريق اللجنة الفنية للجنة الحكام.

لجنة الحكام الدوري الممتاز محمد فاروق توفيق السيد أيمن دجيش

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