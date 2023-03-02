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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه والمعاشات بنسبة 15%.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي: بفضل الله تم حماية مصر وحدث بها تقدم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يقلق من أى شيء، لافتا إلى أن الدولة تفكر من أجل التخفيف على المواطنين، وأن العالم بالكامل يعانى من أزمات حاليًا.  

الرئيس السيسي يوجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبدء صرفها أول أبريل 2023
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي بالمنيا، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.

بشرى من الرئيس للموظفين: زيادة الحد الأدني للأجور لـ3500 جنيه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: " بقدر شعوري بحجم الضغوط التي أوجاهها فى الوقت الحالي والثقة فى الله.. اتابع عن كثب شواغب الرأي العام المصري واستمع لكل الأصوات واستجابة لتلك الأصوات أوجه الحكومة للتنفيذ الفورى إلى: 

السيسي: الحماية الاجتماعية ساهمت في تقليل آثار تداعيات الأزمة الأوكرانية على المواطنين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب الروسية الاوكرانية تسبب في ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.

مدبولي : 3 مليارات جنيه تكلفة 1900 شقة بمشروع تطوير عواصم المحافظات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة لم تهمل محافظة المنيا في مجال التنمية السياحية، إذ تحاول من خلال العديد من المشروعات تطوير مركز زوار تل العمارنة، وإحلال وتجديد متحف ملوي واستكمال إنشاء المتحف الآتوني في المنيا، والذي توقف لفترات طويلة، لكن جرى افتتاحه بعد متابعة من الرئيس السيسي.

أغان وطنية ودينية.. السيسي يشهد عددًا من العروض الفنية بالمنيا |شاهد
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ مجموعة من العروض الفنية، التى عرضت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التابعة لـ مبادرة حياة كريمة.

مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى مجال الطرق بمحافظة المنيا، فكان من نصيبها 700 كيلو من الطرق الرئيسية ورفع كفاءة طرق أخري بتكلفة 12.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تكلفة 14 مليار جنيه فى مجال الطرق بالمنيا.

وزارة الصحة: تقديم الفحص السمعي لـ 4 ملايين طفل
عرضت قناة "دي إم سي" الفضائية، تقريرا لوزارة الصحة والسكان، التي أعلنت تقديم الفحص السمعي للأطفال بما يزيد على 4 ملايين و515 طفلا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة منذ اطلاقها في سبتمبر 2019.

أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسي .. فيديو
وجه الكابتن أحمد حسن الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب اهتمامه بأهل الصعيد وعمل خطة تنموية له من أجل تحسين معيشة المواطنين داخل محافظات الصعيد.

استشاري: تناول المضادات الحيوية بدون إشراف طبيب يمثل خطورة
قالت الدكتورة هايدي سمير، استشاري الأمراض الصدرية، إنه عند تعرض أي شخص لأعراض عرضية مثل الصداع أو آلام العظام، يمكن أن يستشير الصيدلي  ويأخذ المسكنات ولكن هذا لمدة يوم أو اثنين بأقصى تقدير، وذلك لأن تناول المسكنات على المدى البعيد يؤثر على المعدة والكلى والكبد.

استعداد لشهر رمضان وعيد الفطر.. موضة محتشمة بمهرجان التسوق الإسلامي في لندن
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان،  استعداد لشهر رمضان وعيد الفطر السعيد.. موضة محتشمة بمهرجان التسوق الإسلامي بلندن.

بشرى من الرئيس للموظفين: زيادة الحد الأدني للأجور لـ3500 جنيه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: " بقدر شعوري بحجم الضغوط التي أوجاهها فى الوقت الحالي والثقة فى الله.. اتابع عن كثب شواغب الرأي العام المصري واستمع لكل الأصوات واستجابة لتلك الأصوات أوجه الحكومة للتنفيذ الفورى إلى: 
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة والسكان الدكتور مصطفى مدبولى الحماية الاجتماعية مشروعات الطرق

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